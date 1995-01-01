 وزير الخارجية الإسرائيلي: الضم ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 يوليه 2020 8:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضم ليس مطروحا على جدول الأعمال حاليا

الضفة
الضفة
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 يوليه 2020 - 7:59 م

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي، اليوم الثلاثاء، إن ضم أجزاء من الضفة الغربية "ليس مطروحا في الوقت الراهن على جدول الأعمال" في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية من تفشى فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات جابي أشكينازي بعد أن توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم خطته للضم، التي لطالما تحدث عنها بشكل علني، في أول يوليو الجاري، لكنه فشل في المضي قدما بها والتزم الصمت من حينها.

وأضاف اشكينازي في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت "إننا قلنا قبل أول يوليو إن هذا التاريخ ليس مقدسا، ولكن ما هو مقدس هو دولة إسرائيل وأمنها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك