لبنان يسجل 75 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2980 في البلاد.

وأشارت «الصحة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 41.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 610 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 14 مليون إصابة.