تأجيل محاكمة البشير وآخرين في قضية انقلاب 1989 إلى 11 أغسطس المقبل

قررت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير وعدد من رموز النظام السابق، المتهمين فى الدعوى الخاصة بانقلاب 30 يونيو،1989 إلى 11 أغسطس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن المحكمة بدأت اليوم أولى جلساتها الإجرائية بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأرجع رئيس المحكمة، مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، قرار التأجيل إلى عدم تمكن عدد من محامى المتهمين من دخول مقر المحكمة لضيق القاعة وعدم تمكن المتهمين من مقابلة محاميهم، ولإتخاذ العديد من التدابير الأمنية والاحترازية والوقائية.

ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي بالضمان كون القضايا محل الاتهام لاتسمح بالإفراج بالضمان.

وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للبلاد.

ومن أبرز المتهمين، علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح ، وعبد الرحيم محمد حسين، وعوض الجاز، وعلي الحاج ، وإبراهيم السنوسي ، والطيب إبراهيم محمد خير، ونافع علي نافع وآخرين .

وطبقا للوكالة، يواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والإنقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.