ارتفاع حالات طوارئ حرائق الغابات في روسيا

أعلنت السلطات اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في جمهورية كاريليا الروسية الواقعة على الحدود الفنلندية، وبهذا يرتفع عدد حالات الطوارئ على مستوى البلاد إلى عشر حالات، وذلك في إطار جهود احتواء حرائق الغابات عبر روسيا.



والمنطقة الأكثر تضررا هي جمهورية ساخا فى سيبيريا المعروفة أيضا باسم ياقوتيا، حيث مازالت الحرائق مشتعلة اليوم الأربعاء، بحسب الجهاز الروسي للحماية الجوية للغابات.



وطالت الحرائق مساحة إجمالية قدرها 745 ألف هكتار في ياقوتيا متجاوزة المساحة المسجلة أمس الثلاثاء، وباستثناء الحرائق التي تصل إلى أماكن تواجد السكان، يتم ترك تقريبا كل حرائق الغابات في روسيا حتى تخمد تلقائيا بسبب المساحة الشاسعة للبلاد.



ونظرا لعدم توقع هطول أمطار حاليا في ياقوتيا، استخدمت السلطات المعنية طائرة أنتونوف آن-26 اليوم الأربعاء، لرش السحب بأيوديد الفضة لإنزال المطر.