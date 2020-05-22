مرافق الأقصر تحرر 40 ألف محضر خلال 6 شهور

قالت شرطة المرافق بالأقصر، إنها شنت خلال العام الجارى عدد من الحملات بالتنسيق مع رؤساء المدن لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وأسفرت الحملات عن تحرير 8367 محضر إشغال، و1927 محضر نظافة عامة، و3077 محضر للباعة الجائلين، و2480 محضر لعدم ارتداء الكمامات، و2893 محضر مضبوطات متنوعة، 2577 محضر لمحلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء.

كما تم تحرير 18954 محضر إزالات إدارية، بالإضافة إلى المشاركة في 37 حملة بالتنسيق مع الطب البيطري للتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن ومحلات الجزارة.

وأكدت مرافق الأقصر تكثيف أعمال الحملات على مستوى المراكز والمدن لضمان تحقيق الانضباط بالشوارع والتصدى لأي مخالفة.