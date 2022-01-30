الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 600 عنصر تابع للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على أكثر من 600 عنصر من القوميين المتطرفين، بينهم 120 مرتزقا، بضربات دقيقة خلال اليوم الماضي في منطقة أوديسا بأوكرانيا.



وأضافت في بيانها أن أكثر من 320 عنصرا متطرفا تم القضاء عليهم، بعد استهدافهم بأسلحة عالية الدقة يوم 17 الشهر الجاري في مدينة نيكولايف، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.



وأشارت الوزارة إلى إسقاط مروحية أوكرانية من طراز «مي-8»، و5 طائرات مسيرة في عدة مناطق خلال يوم واحد.



وجاء في بيان الوزارة: «أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز (مي-8) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكوي بمقاطعة نيكولايف، كما أسقطت خمس طائرات مسيرة في عدة مناطق بمقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك».



كما أشارت الدفاع في بيانها إلى أن القوات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز «سو-25»، في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك.