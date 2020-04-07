الهند تسجل 21 ألفا و566 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 21 ألفا و566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و825 ألفا و185 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الخميس/ - بأنه تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و870 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 148 ألفا و881 حالة.. لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و150 ألفا و434 شخصا، وذلك بعدما تعافى 18 ألفا و294 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.