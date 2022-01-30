الضرائب: على ملاك الوحدات والشاليهات بالقرى السياحية إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها

طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أصحاب الوحدات والشاليهات، بضرورة إخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها، باعتبار أن هذه الإيرادات التى تتحقق من التأجير هى من قبيل إيرادات الثروة العقارية التى تخضع لضريبة الدخل، جاء ذلك بحسب بيان مصلحة الضرائب.

وأضاف أنه أيضًا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها، أن تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، موضحا أنه على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية الالتزام بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة؛ إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بإلتزاماته القانونية.

وأوضح عبد القادر، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوى هو صورة من صور التهرب الضريبي التى يُعاقب عليها القانون.

وأكد أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

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