تبدأ غدًا الجمعة، فترة الصمت الانتخابي للتونسيين بالخارج، تمهيدًا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمكاتب ومراكز الاقتراع بداية من بعد غد السبت وحتى يوم الاثنين المقبل.

ووفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الخميس، يبلغ عدد التونسيين بالخارج المسجلين في السجل الانتخابي، 348 ألفًا و876 ناخًبا سيدلون بأصواتهم عبر مراكز ومكاتب الاقتراع البالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم.

يُذكر أن أول مركز اقتراع سيفتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين سيكون في سيدني بأستراليا وآخر مكتب في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.