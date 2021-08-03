سفير اليمن في بريطانيا: مقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي بتعز هدفه ضرب العمل الإنساني الدولي

أكد ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن لدى بريطانيا، اليوم الجمعة أن مقتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز اليمنية يأتي في إطار ما سمّاه عملا منهجيا "لتجويع الشعب اليمني بواسطة تخريب الجهد الدولي في الجانب الإنساني"، ووصف الحادث بأنه "اغتيال غادر ذو أبعاد سياسية".

وعبر السفير اليمني في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) عن إدانته الهجوم، قائلا إن "من ارتكب هذه الجرائم هدفه إلحاق الضرر بالشعب ومصالحه، وتعطيل وإرباك كل جهد دولي وإقليمي ووطني للخروج من نفق الحرب في اليمن".

أضاف نعمان "جماعة الحوثي تستهدف ضرب النشاط الاقتصادي الحيوي وموانئ التصدير بالطائرات المسيرة والصواريخ، وغير ذلك من الوسائل والأساليب التي تعتبر امتدادا للحرب التي يشنها الحوثي على الشعب اليمني".

وقُتل رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز اليمنية مؤيدي حميدي في وقت سابق اليوم وأصيب عدد من المواطنين اليمنيين برصاص مسلح مجهول في منطقة التربة الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا في المحافظة الوقعة جنوب غرب اليمن.

وذكر بيان أمني تلقت وكالة أنباء العالم العربي نسخة منه أن مسلحا استهدف مجموعة من الأشخاص كان بينهم حميدي وقت تناول الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة، ما أدى إلى إصابة حميدي وعدد منهم؛ لكن رئيس فريق برنامج الأغذية العالمي فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى، بحسب البيان.

ويأتي الحادث بعد مرور فترة قصيرة على إقرار المنظمات الأممية فتح مكتب رسمي لها بمحافظة تعز، لتنظيم تدخلاتها في المدينة، التي استقبلت أعدادا كبيرة من النازحين وتخضع لحصار من قبل جماعة الحوثي منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015.