يستعد فنان الراب مروان موسى لطرح أحدث ألبوماته بعد فترة غياب عن طرح الأغاني الجديدة، وذلك بالتزامن مع موسم صيف 2024، حيث يضم الألبوم حتى الآن 10 أغاني.

ويواصل مروان موسى، سلسلة جولاته الغنائية داخليا وخارجيا، بعدد من الحفلات ما بين مصر وآخرها حفلة "زد بارك"، والإمارات في مهرجان بيت ذا هيت "دبي" مع "سبوت لايت"، وبيروت ريكوردز، وقبلها في أوروبا بهولندا، كما يستعد لعدة حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة، داخل مصر و خارجها.

يذكر أن مروان موسى حقق نجاحا كبيرا بأغانيه، لما تتميز به من كلمات قريبة من جيل الشباب، وموسيقى تشبههم، ولذلك حققت هذه الأغاني ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وكل منصات الموسيقى، ومن ضمنها أغاني "بطل العالم"، "برازيلي"، "البوصلة ضاعت"، "فولت عالي"، "عقد احتراف"، ومن ضمن الأغاني التي لاقت نجاحا كبيرا بين مختلف الأجيال أغنية "شاب شاب" التي تعاون فيها مع الكابو حميد الشاعري وتأثر بها جمهور الكابو وجمهور مروان.