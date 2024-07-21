معلول يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي

بدأ علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، الذي يخضع له تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الفريق.

من جانبه أكد طبيب الفريق أن معلول اجتاز المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي بنجاح، بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

وأشار جاب الله إلى أن معلول بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، وفق البرنامج المحدد له من بعد الجراحة. وأوضح أن حالة معلول في تحسن مستمر، وبدأ تدريبات علاجية وتأهيلًا في الجيم بشكل يتناسب مع المرحلة الحالية.

يذكر أن معلول قد تعرض للإصابة في وتر أكيلس أثناء مشاركته في دوري الأبطال مع الأهلي في الموسم المنقضي.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.