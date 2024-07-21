جيش الاحتلال يبدأ حملة موسعة لتطعيم جنوده في غزة ضد شلل الأطفال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قرر بالتنسيق مع وزارة الصحة، تطعيم جنوده المشاركين في الحرب على غزة ضد مرض شلل الأطفال، وذلك عقب التقارير التي أفادت بانتشار الفيروس في القطاع المحاصر.

وأكد في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، رصده لانتشار المرض بقطاع غزة، بعد أخذ عينات من مناطق مختلفة.

وأشار إلى بدء عملية تطعيم واسعة النطاق لجميع القوات النظامية والاحتياطية المشاركة في الحرب، وصدور تعليمات بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الفحوصات أظهرت وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في القطاع، جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية، محذرة من «كارثة صحية حقيقية».

وأشارت في بيان إلى إجراء فحوصات لعينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وأظهرت النتائج وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال.

وأضاف البيان أن وجود الفيروس «في مياه الصرف الصحي التي تتجمع وتجري بين خيام النازحين وفي أماكن وجود السكان نتيجة تدمير البنية التحتية، يمثل كارثة صحية جديدة».

وقالت إن رصد الفيروس المسبب لشلل الأطفال «ينذر بكارثة صحية حقيقية، ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بشلل الأطفال»، داعية إلى «وقف العدوان الإسرائيلي فورا وتوفير المياه الصالحة للاستخدام وإصلاح خطوط الصرف الصحي وإنهاء تكدس السكان في أماكن النزوح».