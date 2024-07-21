التموين: بدء الأكازيون الصيفي يوم 5 أغسطس المقبل لمدة شهر

أصدر وزير التموين والتجارة الداخليه، شريف فاروق، قراراً وزارياً ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2024 اعتباراً من 5-8-2024 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين.

وتضمن القرار ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقاً على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأشار وزير التموين إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية، وكذلك استفادة المواطنين من نسب التخفيضات المختلفة.

كما وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون، وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والألتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات.