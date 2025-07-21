مساعدات بريطانية لدعم غزة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني

أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة حجمها 60 مليون جنيه إسترليني لدعم الرعاية الصحية والغذاء والمياه في غزة، وفقا لرويترز.

وفي سياق آخر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن «صدمته» جراء المعاناة الإنسانية في غزة، محذّراً من أن «آخر شرايين الحياة» لسكانه بات على شفا الانهيار.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك: «إن آخر الشرايين التي تبقي السكان على قيد الحياة على شفا الانهيار» وأضاف: «يدين الأمين العام بشدة العنف المتواصل، بما في ذلك إطلاق النار وقتل وإصابة الأشخاص الذين يحاولون الحصول على طعام لعائلاتهم».

وتابع: «يشير الأمين العام إلى أن تكثيف الأعمال العدائية في الأيام الأخيرة يأتي في وقت تتم إعاقة النظام الإنساني وتقويضه وتهديده».

كما تطرق إلى أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لبعض أنحاء منطقة دير البلح وسط القطاع «حيث عشرات الآلاف (من الأشخاص)»، معتبراً أنها «تدفع الناس إلى مزيد من ظروف اليأس والتهجير الإضافي وتقيّد قدرة الأمم المتحدة» على إيصال المساعدات.