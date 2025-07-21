البابا ليو يحتفل بالذكرى الـ56 لهبوط الإنسان على القمر بزيارة مرصد الفاتيكان

احتفل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، أمس الأحد، بالذكرى السادسة والخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر، من خلال قيامه بزيارة إلى مرصد الفاتيكان الفلكي في بلدة كاستل جاندولفو، وباتصال هاتفي مع رائد الفضاء باز ألدرين.

وتوجه ليو بعد صلاة التبشير الملائكي - التي أقيمت في المقر الصيفي التقليدي للباباوات في كاستل جاندولفو الواقعة بالقرب من روما أمس الأحد- إلى المرصد الفلكي الواقع في الفيلات البابوية، حيث ألقى نظرة فاحصة على التلسكوبات التي دعمت استكشاف الأجرام السماوية من منظور ديني لعقود.

وقام بمرافقة البابا علماء فلك وطلاب يشاركون في المدرسة الصيفية التقليدية التي ينظمها المرصد.

يشار إلى أن هذه هي أول زيارة يقوم بها البابا ليو إلى المرصد، الذي أسسه البابا ليو الثالث عشر في عام 1891.