ارتفاع أسعار اللحم البقري في أمريكا

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية، في حين يستبعد المحللون تراجعها قريبا.

ووفقا لبيانات الحكومة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر رطل اللحم المفروم إلى 6.12 دولار خلال يونيو الماضي بزيادة نسبتها 12% تقريبا عن العام الماضي. كما ارتفعت أسعار جميع شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8% ليصل إلى 11.49 دولار للرطل.

وشهدت أسعار لحوم البقر ارتفاعًا مطردًا على مدار العشرين عامًا الماضية نظرًا لقلة المعروض من الماشية، بينما لا يزال تناول لحم البقر شائعًا.

في الوقت نفسه، تشهد أعداد رؤوس الماشية في الولايات المتحدة انكماشًا مطردًا منذ عقود. فاعتبارًا من الأول من يناير الماضي، بلغ عدد الماشية والعجول في الولايات المتحدة 86.7 مليون رأس، بانخفاض نسبته 8% عن ذروته السابقة في عام 2019. وهذا هو أدنى عدد لرؤوس الماشية منذ عام 1951، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وساهمت عوامل عديدة، منها الجفاف وأسعار الماشية، في هذا الانخفاض. والآن، قد يؤدي ظهور طفيل مزعج في المكسيك واحتمال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق إلى زيادة انخفاض المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.