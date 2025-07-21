مران بدني للأهلي قبل مواجهة الملعب التونسي وديًا

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قرر خضوع اللاعبين لمران بدني خفيف ظهر اليوم، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الملعب التونسي وديا اليوم.

ويؤدي اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في الجيم بفندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعداداً للمباراة.

يلتقي نظيره فريق الملعب التونسي في أولى المباريات الودية التي يخوضها بمعسكر الإعداد الخارجي الذي يقام في مدينة طبرقة التونسية استعداداً للموسم الجديد.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس، ويسعى الجهاز الفني إلى استغلالها بشكل مناسب ضمن تحضيرات المرحلة القادمة.

ويقيم الأهلي معسكرا خارجيا بمدينة طبرقة التونسية، ويستمر حتى ٢٦ يوليو الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين.