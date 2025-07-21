

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إنَّ الوكالة وجهت اليوم نداء حاسمًا وسريعًا لكل دول العالم بشأن غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنَّ الأمور في القطاع وصلت إلى نهاياتها، حيث لا توجد مواد غذائية على الإطلاق.

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الجائعين موجودون في الشوارع، وأن الآلاف يتساقطون جوعًا، لافتًا إلى انقطاع المياه عن القطاع كما أن المستشفيات على وشك الإغلاق.

ولفت إلى أن قطاع غزة لن يستطيع أن يصمد أكثر في ظل هذه الأوضاع الخطيرة، مشددا على أن الأبرياء هم من يدفعون الثمن.

ونوه أبوحسنة بأن هذه النداءات مستمرة منذ وقت طويل، لكن الوضع الحالي يشهد نفاذًا لكل شيء سواء المواد الغذائية أو الوقود أو الأدوية.

ولفت إلى أن سوء التغذية يضرب 100% من أهالي قطاع غزة، موضحًا أن كل من القطاع جائعون.

وتابع: «لا شيء موجود في غزة الآن.. حتى لو كنت تملك مال الدنيا في القطاع لن تستطيع أن تشتري رغيف خبز لأن كل شيء أصبح معدومًا.. الموجود بغزة الآن هو القتل وإطلاق النار ومزيد من الحصار والتدمير».



