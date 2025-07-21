5 روايات في القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025

أعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، بالشراكة مع دار الشروق، عن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها السادسة لعام 2025، وذلك في الذكرى السابعة والأربعين لميلاد الفنانة إيمان خيري شلبي، مؤسسة الجائزة.

تضم القائمة خمس روايات، وهي كالتالي، بالترتيب الألفبائي:

1. المتبجح، للكاتب طارق جمال سالم

2. شجرة التين، للكاتب أحمد هريدي

3. في قبري ثلاث بيضات، للكاتب أحمد رشاد

4. لم يبدأ الرحيل، للكاتب مؤمن عفيفي

5. مواويل الصباح، للكاتبة أميمة رشوان

ومن المقرر الإعلان عن العمل الفائز بالجائزة في 9 سبتمبر 2025، بالتزامن مع الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الروائي خيري شلبي، على أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.

تأتي فكرة الجائزة، كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938–2011)، وتهدف إلى تقديم وجوه إبداعية جديدة في عالم الرواية، ومساعدة الكتّاب الذين لم تُتح لهم فرصة النشر من قبل في إصدار عملهم الروائي الأول.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملاً روائيًا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، ولا يُشترط حد أقصى للسن.