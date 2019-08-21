ضبط 6 متهمين بالتعدي على معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بمشتول السوق بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من ضبط 6 شباب؛ متهمين بالتعدي على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول مقطع فيديو لمجموعة شباب يعتدون على معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة يحمل اسم "شريف" بقرية كفر "إبراش" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتوصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 شباب من القرية، جرى ضبطهم جميعًا والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.