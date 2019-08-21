التعليم العالي: 130 ألف طالب تقدموا لتنسيق الشهادات الفنية حتى الآن

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن 130 ألف طالب وطالبة تقدموا حتى الآن لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2019- 2020.

وأكد عطا - في تصريح اليوم الأربعاء - انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، موضحًا أنه يمكن للطلاب إدخال أو تعديل الرغبات حتى السبت 31 أغسطس الجاري الساعة 7 مساءً.

وأضاف: "أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة وهي: (الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية - والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا) - والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة بني سويف التكنولوجية".

وأشار إلى أن الكليات الجديدة تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.