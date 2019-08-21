تحتفل أوكرانيا خلال شهر أغسطس بعدد من الأعياد الوطنية، ومنها يوم استقلال الدولة الأوكرانية عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، والذي تمر الذكرى الثامنة والعشرين له في 24 من هذا الشهر، ويتزامن مع الذكرى المئوية لإنشاء الدولة الأوكرانية خلال الثورة الأوكرانية 1917-1921، ويسبقه في يوم 23 الاحتفال بيوم العلم الوطني ذي اللونين الأزرق والأصفر، والذي أقر عام 2004، وفيه تقام احتفالات رسمية، يتخللها رفع العلم كرمز وطني في جميع أنحاء البلاد، وفيه يتم اختصار يوم العمل لدى المؤسسات العامة لمدة ساعة واحدة.

ويشهد شهر أغسطس في أوكرانيا 10 أيام للعطلة، بحسب وكالة "أونيان" الأوكرانية للأنباء، منها ثلاثة أيام متتالية للعطلة بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال في الفترة ما بين 24 و26 أغسطس الجاري.

وبمناسبة عيد الاستقلال كشف وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الثلاثاء، أن الجنود الأوكرانيين سيتلقون منحًا مالية يتراوح قدرها من ألف هريفنا حتى ألفي هريفنا بمناسبة عيد الاستقلال الـ28.

وأوضح الوزير الأوكراني بأن الجنود الذين خدموا في تشكيلة عملية القوات الموحدة ضد الانفصاليين في إقليم الدونباس عام 2019 أو لا يزالون يخدمون فيها سيتلقون منحًا قدرها ألفا هريفنا، فيما سيتلقى باقي الجنود منحًا قدرها ألف هريفنا. وفق موقع "أوكرانيا بالعربية".

ومرت أوكرانيا بمراحل تاريخية عديدة قبل أن تنال استقلالها، وفي 30 يونيو 1941 وخلال الحرب العالمية الثانية، تم الإعلان عن قيام الدولة الأوكرانية وتشكيل حكومة أثناء اجتماع للمجلس الوطني الأوكراني في مدينة لفيف، وبالتتابع تم الإعلان عن الاستقلال في الكثير من مدن غرب ووسط أوكرانيا.

وفي نهاية ثمانينات القرن العشرين لعبت حركة التحرير الأوكرانية، إلى جانب الثورات في أوروبا الشرقية، دورًا مهما في انهيار الأنظمة الشيوعية، وفي أوكرانيا أدت إلى استعادة الاستقلال.

وفي 16 يوليو 1990، أقر البرلمان الأوكراني إعلان سيادة الدولة الأوكرانية، وفي 24 أغسطس 1991 اعتمد البرلمان الأوكراني قرار إعلان استقلال أوكرانيا.

وبحسب "أوكرانيا بالعربية"، ففي الأول من ديسمبر 1991، في أول استفتاء على الصعيد الوطني على أراضي جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية آنذاك، بشأن إعلان استقلال أوكرانيا، ونظم الاستفتاء الأوكراني من قبل البرلمان "الرادا العليا" وحكومة جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية؛ صوت نحو 32 مليون مواطن أوكراني بـ"نعم" لاستقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي، حيث طرح الاستفتاء سؤالًا واحدًا على الجمهور: "هل تؤكدون إعلان استقلال أوكرانيا؟".