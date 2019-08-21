ترشيح الفيلم الألماني «مفجر النظام» لأوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية

أعلنت هيئة تمثل الأفلام الألمانية في الخارج في مدينة ميونخ اليوم الأربعاء، أن فيلم "مفجر النظام" للمخرجة نورا فينجشايت سيشارك في سباق الحصول على جائزة الأوسكار.

وأوضحت الهيئة أن الفيلم تم ترشيحه من بين سبعة أفلام للفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وستختار أكاديمية أوسكار في يناير 2020، خمسة أفلام أجنبية للترشح رسميا لجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وفي أول رد فعل لها، قالت فينجشايت:" نشعر بالتكريم وبالامتنان بمشاركة فيلم "مفجر النظام" كإسهام ألماني في مسابقة الأوسكار" مشيرة إلى أن الفيلم في الوقت الراهن في رحلة احتفالية حول العالم.

وأضافت أن "ردود الأفعال القوية للجمهور أوضحت أن السينما يمكنها أن تخلق حوارا بين الثقافات لأنها تدور حول الناس".

وكانت هناك سبعة أفلام ألمانية على القائمة المتقدمة للترشح لأوسكار من بينها فيلم للمخرجة كارولينه لينك " يجب وصول الصبي للهواء الطلق" عن السيرة الذاتية للكاتب والممثل والمذيع هابه-كركيلينج وفيلم "لارا" للمخرج يان-أوله جيرستر.

كانت لينك قد فازت بالأوسكار في 2003 عن فيلمها " ليس في أي مكان في أفريقيا"، كما كان المخرج فولكر شلوندورف قد فاز بالأوسكار في 1980 عن فيلم " الطبلة الصفيح" والمخرج فلوريان هنكل فون دونرسمارك في 2007 عن فيلم " حياة الآخرين"