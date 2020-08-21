 أوتشا بالسودان: الفيضانات أثرت على ٢٦٣ ألف شخص - بوابة الشروق
الجمعة 21 أغسطس 2020 7:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

أوتشا بالسودان: الفيضانات أثرت على ٢٦٣ ألف شخص

فيضانات - ارشيفية
فيضانات - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 7:37 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 7:37 م
أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المستمرة في السودان منذ منتصف يوليو الماضي، أثرت على أكثر من ٢٦٣ ألف شخص في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد حتى 19 أغسطس الجاري، وفقًا لمفوضية العون الإنسانية الحكومية.

وأوضح مكتب أوتشا بالسودان - في تقرير اليوم الجمعة - أن العواصف والفيضانات المستمرة تتسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في المنازل والمدارس ونقاط المياه والبنية التحتية الرئيسية الأخرى، مشيرًا إلى تدمير أكثر من ٢٦ ألف منزل بشكل كامل، إضافة إلى تقارير عن تضرر أكثر من ٢٥ ألف منزل، وتضرر عشرات المدارس وتعذر السير في عدة طرق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك