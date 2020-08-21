أوتشا بالسودان: الفيضانات أثرت على ٢٦٣ ألف شخص

أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المستمرة في السودان منذ منتصف يوليو الماضي، أثرت على أكثر من ٢٦٣ ألف شخص في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد حتى 19 أغسطس الجاري، وفقًا لمفوضية العون الإنسانية الحكومية.



وأوضح مكتب أوتشا بالسودان - في تقرير اليوم الجمعة - أن العواصف والفيضانات المستمرة تتسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في المنازل والمدارس ونقاط المياه والبنية التحتية الرئيسية الأخرى، مشيرًا إلى تدمير أكثر من ٢٦ ألف منزل بشكل كامل، إضافة إلى تقارير عن تضرر أكثر من ٢٥ ألف منزل، وتضرر عشرات المدارس وتعذر السير في عدة طرق.