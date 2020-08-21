حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في ليبيا

أعلنت ما تسمي بحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، اليوم الجمعة، الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وقالت حكومة السراج، في بيان، إن تحقيق وقف فعلي لاطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها.

وأضافت أن "رئيس المجلس الرئاسي (السراج) إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وشدد البيان على ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي وأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

ودعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين، وفق البيان.