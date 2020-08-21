الوادي الجديد تستعد لإجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى، رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك استعداداً لبدء امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠، والذى توليه الدولة اهتماما شديدا.



وقال مرغني، إنه يتم تنفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتي من شأنها العمل على سير الامتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ جميع التعليمات الصحية حيث سيتم تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم الإلكترونية، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية بصفة يومية وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه.



وأشار مرغنى إلى ضرورة التباعد بين الطلاب أثناء دخول اللجان وداخلها، بالإضافة إلى توفير المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية و5 غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة وحال وجود أي مشكلات أو عقبات يتم حلها على الفور.