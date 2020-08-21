صبحي يطالب لاعبي القطبين بالتحلي بالروح الرياضية في القمة

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صبحي: دعم الرئيس للرياضة يضع علينا مسؤلية الوصول بها إلى المستويات العالمية

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة.

وقال صبحي :"القمة يتابعها الملايين في مصر والدول العربية؛ نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها القطبين، وهو الأمر الذى يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية".

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري مساء غد السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى ضرورة أن تعكس المباراة حالة الاستقرار التى تشهدها منظومة الرياضة المصرية فى شتي المجالات لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالرياضة بوجه عام، وتبنيه ورعاية سيادته للعديد من المبادرات الرياضية والتي كان أخرها مبادرة "دراجتك صحتك".

وأضاف أن ذلك الاهتمام يضع على عاتق المنظومة الرياضية المصرية مسؤلية كبيرة فى العمل على الوصول بها إلى المستويات العالمية فى شتي مجالاتها الفنية والإدارية والتنظيمية وبالطبع ظهور كافة مناسباتها ومنافساتها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر وريادتها.

وأكد أشرف صبحي على متابعة الحكومة المصرية لمجالات الرياضة كما شهدنا مؤخراً خلال فعاليات المهرجان الرياضى بالعلمين، وحرص دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيه رسائل للمواطنين بأهمية ممارسة الرياضة خلال حياتنا اليومية.