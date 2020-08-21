 بومبيو: الولايات المتحدة لديها الحق في طلب إعادة تطبيق العقوبات على إيران - بوابة الشروق
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بومبيو: الولايات المتحدة لديها الحق في طلب إعادة تطبيق العقوبات على إيران

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 2:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 2:06 ص

 اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة محقة في طلبها تطبيق آلية دولية للعقوبات ضد إيران.

وقال بومبيو اليوم الخميس في نيويورك إن لدى الولايات المتحدة القدرة على تنفيذ هذا التطبيق لما يسمي بإعادة العقوبات.

وهدد بومبيو بصورة غير مباشرة بعواقب على الدول التي تتجاهل مطلب الولايات المتحدة قائلا: "عندما انتهكت العقوبات الأمريكية عاقبنا من تجاهلها، وحين تنتهك العقوبات الدولية سنعمل كل ما بوسعنا لتطبيقها".

ومن المثير للجدل بشدة ما إذا كان للولايات المتحدة مسوغ في تطبيق هذه العقوبات لأن إدارة ترامب خرجت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران عام 2018.

وأخطرت الولايات المتحدة رسميا الأمم المتحدة بطلبها إعادة فرض عقوبات دولية على إيران، في

كانت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا رفضت الإجراء الأمريكي في بيان مشترك.

من جانبها قالت إيران انه ليس من حق الولايات المتحدة اعادة فرض العقوبات لانها انسحبت من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

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