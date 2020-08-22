العربية: ‏هبوط طائرة عسكرية تركية في قاعدة الوطية الليبية تحمل مرتزقة ومعدات

أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بأن طائرة عسكرية تركية تحمل مرتزقة ومعدات هبطت في قاعدة الوطية الليبية.

وأضافت نقلًا عن مصادرها، أن ‏الطائرة التركية التي هبطت في الوطية من طراز C 130 ‎.

وأُعلن في ليبيا اليوم الجمعة، وقف فوري للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.