أمجد الحداد: كل لقاحات كورونا تحمي من مضاعفات كورونا بنسبة 99%

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن كل اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا تحمي من مضاعفات الإصابة بنسبة 99%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن نسبة الحماية متفاوتة من لقاح لآخر، لكنّها تتراوح في المجمل بين 70% و80%.

وشدّد على أن منظمة الصحة العالمية لا تعترف باللقاح إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة له والتأكد من أنه يحمي من المضاعفات، وهو ما يحمل رسالة طمأنة للجميع بضرورة الإقبال على الحصول على اللقاح.

ودعا الحداد، لعدم تصديق ما يتم ترويجه حول أن بعض اللقاحات ليس لها فاعلية أو أن بعضها قد يصيب بأعراض خطيرة، واصفًا ما يتردد في هذا الشأن بأنه ليس له أي أساس من الصحة.

وكثيرًا ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، على لسان أكثر من مسؤول بها، بدءًا من الوزيرة الدكتورة هالة زايد، أن كل اللقاحات المستخدمة في مصر ضد فيروس كورونا تتسم بالفاعلية والكفاءة والأمان.

وتُشدّد الوزارة، دائمًا، على أن مصر لا تعتمد على أن تكون اللقاحات حاصلة من موافقات من منظمة الصحة العالمية والجهات المرجعية.