قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم السبت، إن الاتصالات التي جرت مع حركة طالبان الأفغانية تستهدف إنقاذ الأرواح، نافية وجود أي حوار سياسي مع حركة طالبان ومؤكدة أن هذه الاتصالات لا تعني الاعتراف بطالبان، مشيرة إلى أن كل الدول وفي مقدمها الدول الأوروبية، حثت على استقبال قسم من اللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابول.



ودعت فون دير لايين، في ختام زيارة لإسبانيا - وفقا لموقع فرنسا 24 الإخباري- إلى تفقد مركز استقبال للموظفين الأفغان لدى الاتحاد الأوروبي في كابول، لافتة إلى أن كل الدول التي شاركت في مهمات في أفغانستان، الدول الأوروبية وغيرها، يجب أن تمنح حصص استقبال كافية حتى يتم التمكن من مساعدة هؤلاء الذين يحتاجون إلى حماية.



وتابعت - خلال مؤتمر صحفي في قاعدة توريخون دي أردوز العسكرية في شمال شرق مدريد - أن "المفوضية مستعدة للتفكير في الإمكانات المالية اللازمة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة اللاجئين على الاستقرار في أراضيها.