إنديبندينتي يتعادل مع ديفينسكا خوستيكا بالدوري الأرجنتيني

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أهدر فريق إنديبندينتي نقطتين في الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تعادل مع ديفينسكا خوستيكا سلبيا مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تعادل إستوديانتس لابلاتا مع بانفيلد 1 / 1 وتغلب سارمينتو على أتلتيكو توكومان 3 / صفر.

وحصد إنديبندينتي نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام إستوديانتس لابلاتا، كما رفع ديفينسا خوستيكا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وأفلت بانفيلد من الهزيمة أمام إستوديانتس لابلاتا، حيث تقدم إستوديانتس بهدف سجله مانويل كاسترو في الدقيقة الأولى من المباراة ثم تعادل بانفيلد بهدف للاعب خيسوس داتولو قبل ثماني دقائق من نهاية المواجهة.

وتغلب سارمينتو على أتلتيكو توكومان بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لاوتارو مونتويا وباتريسيو كوتشي ولوتشيانو جوندو في الدقائق 46 و61 و85 .

وارتفع رصيد سارمينتو إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند ثماني نقاط في المركز السابع عشر.