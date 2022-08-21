انطلاق 4 سفن حبوب من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، انطلاق 4 سفن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، في إطار اتفاق إسطنبول.



ولفتت الوزارة إلى أن سفينتين انطلقتا من ميناء "تشورنومورسك"، فيما تحركت سفينتان من مينائي "أوديسا" و"يوزني".



كما ذكرت أنه سيتم تفتيش السفن القادمة من أوكرانيا، اليوم، وخمس سفن مغادرة للشحن، من قبل الفريق المشترك بإسطنبول.



وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار،السبت، شحن 656 ألفا و349 طنا من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس.



وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.



وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.



وتعاني الكثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.