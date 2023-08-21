الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة من دون طيار، في 21 أغسطس، في تمام الساعة 08:16 بتوقيت موسكو، حيث تم تدمير الطائرة المسيرة فوق منطقة إسترا بمقاطعة موسكو، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، إحباط هجوم نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، بأنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيرة، في 11 أغسطس، في الساعة 06:50 بتوقيت موسكو".

وأضافت الدفاع الروسية، أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية وفقا للبيان: "تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى".

وأمس الأحد، أعلنت الدفاع الروسية عن إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.

وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات مطار "فنوكوفو" الدولي في موسكو، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك".

وقالت سلطات المطار لـ"سبوتنيك": "لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، فُرضت قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في فنوكوفو، ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى بداية من الساعة 06:25 بتوقيت موسكو".

وأفادت "سبوتنيك" بهبوط طائرة تابعة لشركة "إيروفلوت" قادمة من مدينة يكاترينبورج، في وقت سابق، في مطار كازان بدلا من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، بعدما أبلغ قائد الطائرة الركاب بأن جميع المطارات في موسكو مغلقة.