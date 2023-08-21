طارق الشناوي عن مغازلة الحلو للسعودية: لم يرتكب خطأ ولم يسئ لأحد

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي، استنكاره للهجوم على الفنان محمد الحلو عقب غناء «عمار يا سعودية» بدلًا من «عمار يا اسكندرية»، وذلك عقب إحياؤه حفل «كاسيت 90»، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن ردود الفعل حول ما حدث بحفل السعودية، مبالغ فيها، وكانت غير مبررة ومتجاوزة ومسيئة للفنان محمد الحلو، مؤكدًا أن ما فعله لا يتضمن أي إساءة أو خطأ.

وبلهجة استهجان، تساءل: «هل الأغنية تم إعادة تسجيلها وإلغاء تتر مسلسل زيزينيا ليصبح عمار يا سعودية؟»، مشددًا أن الأغنية الأصلية التي كتبها الراحل أحمد فؤاد نجم، وألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي والتتر كما هي.

وذكر أن أحد الشخصيات المرموقة، طالبت بمعاقبة الحلو عدم الغناء لمدة ثلاث سنوات على ما فعله، مستنكرًا: «تخيلي أن نحرم من صوت محمد الحلو ثلاث سنوات لأنه قال عمار يا سعودية»-على حد قوله.



وتابع: وديع الصافي غني "عظيمة يا مصر" وفيروز غنت لمصر، وأم كلثوم لما غنت "يا بغداد يا قلعة الأسود" لم يحدث أي هجوم، ولم يقل احمد امال القاهرة بتعمل ايه؟ لما عبدالحليم حافظ ارتدى الزي الكويتي وغنى "يا هلي يا هلي" من الحان وكلمات اللهجة الكويتية لم يحدث هذا الضجيج.

وأعرب الشناوي عن سعادته بعودة الفنان محمد الحلو، مطالبه بعدم الاختفاء مرة أخرى لاسيما انه اهم الأصوات على الساحة الفنية خلال الـ40 السنة الأخيرة، وأحد أهم عناوين مصر الغنائية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت بيانا في أعقاب واقعة محمد الحلو قالت خلاله إن «الأخير» لم يوجه إساءة إلى أحد، وأن ما أقدم عليه كان عبارة عن كلمات شكر ومدح وليس عبارات ذم أو إهانة في حق أي أحد.