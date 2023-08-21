دجوكوفيتش يثأر من هزيمته أمام ألكاراز ويتوج ببطولة سينسيناتي للتنس

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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة سينسيناتي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز.

وفاز دجوكوفيتش على نظيره ألكاراز بنتيجة 2- 1 في الأشواط، في المباراة النهائية من بطولة سينسيناتي للماسترز، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق النجم الصربي دجوكوفيتش اللقب رقم 95 في مسيرته الإحترافية بلعبة التنس، كما أنه اللقب رقم 39 له في بطولات الماسترز.

وثأر دجوكوفيتش من خسارته أمام الإسباني ألكاراز في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، والتي أقيمت في شهر يوليو الماضي في إنجلترا.

كما دخل الصربي دجوكوفيتش - ذو الـ 36 عاما - تاريخ بطولة سينسيناتي اليوم الإثنين، بعدما أصبح أكبر لاعب يتوج بلقب المسابقة في تاريخ.