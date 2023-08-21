جماهير ليفربول تطالب بإبعاد صلاح عن تنفيذ ركلات الجزاء

طالب بعض جماهير ليفربول بإبعاد محمد صلاح، نجم الريدز، عن تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية الفترة المقبلة، بعد إهدارة ركلة جزاء بورنموث الأخيرة.

تولى صلاح تنفيذ ركلة جزاء لصالح ليفربول في مباراة بورنموث وأضاعها صلاح لكنها ارتدت من حارس المرمى ليتابعها صلاح ويسكن الكرة الشباك، ليعيد إلى أذهان الجماهير مسلسل إهداره لركلات الجزاء مؤخرًا.

نقلت صحيفة "ديلي ستار" مطالبات جماهير ليفربول بإبعاد محمد صلاح عن تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية، حيث قال أحد المشجعين على "تويتر":" حان الوقت لإبعاد صلاح عن ركلات الترجيح" بينما كتب آخر:" نعم.. أرجوك أبعد صلاح عن ركلات الترجيح هذا الموسم، لست مستعدًا لتكرار الموسم الماضي" بينما قال ثالث:" لا تدع صلاح يتولى تنفيذها مرة أخرى".

أشارت الصحيفة إلى اقتراح جماهير ليفربول أسماء أخرى لتنفيذ ركلات الترجيح بدلًا من صلاح مثل ماك ليستر وسوبوسلاي.

جدير بالذكر أن محمد صلاح أهدر 6 ركلات جزاء ترجيحية لليفربول في الفترة الأخيرة.

وأصبح صلاح في المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بعد تسجيله هدفًا في شباك بورنموث ويصل إلى 187 هدفًا ويفض الشراكة مع ستيفن جيرارد صاحب المركز السادس بـ 186 هدفًا.