يحل الدكتور جلال السعيد مؤسس طب القلب الحديث في مصر والعالم العربي، ضيفا على الإذاعي أحمد إبراهيم في برنامجه "حدوتة مصرية"، في أول حوار إعلامي يذاع له في العاشرة مساء غدا الخميس بإذاعة الشرق الأوسط.

ويتحدث السعيد، في الحلقة عن نشأته وجذوره ومشواره العلمي والعملي وأبحاثه وإنجازاته الطبية على مدار 88 عاما.

كما يتناول في حديثه، القيم الطبية الإنسانية وتأسيسه لطب القلب الحديث والقسطرة والموجات الصوتية مجال الطب في مصر، وعن ظاهرة هجرة الأطباء وأمراض القلب الوقاية والعلاج.

ويذكر أن الأستاذ الدكتور جلال السعيد مؤسس طب القلب الحديث في مصر هو من مواليد محافظة الدقهلية، وتعلم في مدارس المنصورة الحكومية ثم تخرج من كلية الطب جامعة الملك فؤاد الأول عام 1952، وحصل على الدكتوراه من أمريكا، وأشرف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية

وتجدر الإشارة إلى أن ‏"حدوتة مصرية" برنامج يسلط الضوء على كل العلماء والخبراء والزراع والصناع والمبدعين المصريين بشتى المجالات فى الداخل والخارج أيضا كل من يقدم خدمات جليلة للوطن من خلال استضافتهم، وعرض قصة كفاحهم ونجاحهم، وتقديمهم كنموذج وقدوة طيبة تحتذى للشباب المصري.