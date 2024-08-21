جيش الاحتلال: استهدفنا خليل المقدح بغارة على صيدا

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه استهدف خليل المقدح شقيق القيادي في حركة فتح منير المقدح بغارة على صيدا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، باغتيال خليل المقدح شقيق القيادي بحركة فتح منير المقدح في غارة صيدا، بحسب تصريحات لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت "الجزيرة" الإخبارية قد نقلت عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص.

وأفادت الشبكة الإخبارية بوقوع إصابات في استهداف طائرة بدون طيار إسرائيلية سيارة بمدينة صيدا.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد أفادت بانطلاق دفعة صاروخية كبيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن عشرات القذائف الصاروخية أُطلقت من لبنان تجاه الجولان.