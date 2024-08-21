مقتل لبناني جراء غارة إسرائيلية على صيدا

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نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة صيدا جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل شخص.

وأفادت الشبكة الإخبارية بوقوع إصابات في استهداف طائرة بدون طيار إسرائيلية سيارة بمدينة صيدا.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بانطلاق دفعة صاروخية كبيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد قالت إن عشرات القذائف الصاروخية أُطلقت من لبنان تجاه الجولان.

وأفادت "الجزيرة" بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية لبنانية.