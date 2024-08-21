وصف الفنان محمد فؤاد، الطبيب مصطفى أيمن (الذي يتهم المطرب الشهير بالاعتداء عليه في مستشفى عين شمس التخصصي) بأنه أخ وعزيز.

وأضاف خلال مقطع فيديو عرضه برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء: "مصطفى مواطن مصري وأخ ليا، وزي أخويا الصغير».

وتابع مخاطبا جمهوره: «اطمئنوا.. وبنقول لنزيف السوشيال ميديا فكك بقى.. بطلوا هري بقى

وفي وقت سابق من اليوم، كلف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء على الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى عين شمس التخصصي، وتقديم كافة أوجه الدعم للطبيب لحين الحصول على حقه.

وقالت النقابة إن مستشفى عين شمس التخصصي كان قد استقبل في تمام الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء، المريض عبدالعزيز فؤاد في قسم الطوارئ، وأثناء تأدية الطبيب لعمله ومباشرة حجز المريض بالرعاية المركزة للقلب، حضر شقيق المريض الفنان محمد فؤاد، برفقة عدد من الأشخاص، حيث قاموا بتهديد الطبيب المسؤول الدكتور مصطفى أيمن محمد، مدرس مساعد القلب بمستشفى التخصصي، والتطاول عليه بالسب والقذف بألفاظ نابية، بحسب بيان جامعة عين شمس حول الواقعة.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أن ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات خاصة في أقسام الطوارئ، أثناء تأدية عملهم، هي ظاهرة "همجية" تتنافى مع دولة القانون، مشددة على أن أي اعتداء على المنشآت الصحية يعطل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد يودي بحياة بعضهم.