أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن موقع أبو قير الأثري بالإسكندرية يعد من أهم المواقع التي تحتفظ بأسرار "مصر الغارقة"، موضحًا أن عملية الانتشال الأخيرة تمثل خطوة محورية ضمن مشروع قومي لتطوير خليج أبو قير.

وذكر أن أعمال البحث والتنقيب تحت الماء أظهرت وجود مبانٍ ثابتة وغمرتها المياه على مر القرون، ربما نتيجة تغيرات جيولوجية أو زلازل، لافتًا إلى أن المنطقة لا تزال تخفي الكثير من الكنوز، منها سفينة أثرية سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد استكمال دراستها العلمية.

وكشفت أعمال المسح الأثري أن الموقع يمثل مدينة متكاملة المرافق تعود للعصر الروماني، وتضم مباني ومعابد وصهاريج مياه وأحواضًا لتربية الأسماك وميناءً وأرصفة أثرية، ما يرجح أنها امتداد للجانب الغربي من مدينة كانوب الشهيرة.

كما عُثر في الموقع على مجموعة كبيرة من الشواهد الأثرية المهمة، من بينها أمفورات تحمل أختامًا تجارية، وبقايا سفينة تجارية محملة بالمكسرات وبها ميزان نحاسي، إضافة إلى تماثيل ملكية وأوشابتي وأبي الهول، وعملات أثرية تعود للعصور البطلمية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، فضلًا عن أوانٍ وأحواض فخارية ورصيف بحري ممتد بطول 125 مترًا.