صحة الشرقية: ارتفاع عدد الوفيات بعقار الزقازيق المنهار إلى 6 حالات

قال الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حصيلة الوفيات جراء انهيار عقار بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق ارتفعت إلى 6 حالات، بينهم 3 سيدات، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفاوتة.

وأضاف أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيي جامعة الزقازيق والزقازيق العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة، ودفعت بفريق الانتشار السريع وهيئة الإسعاف إلى موقع الحادث للمساعدة في رفع الأنقاض وتقديم الإسعافات الفورية.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة الزقازيق استقبلت 5 حالات بينها حالتا وفاة، بينما استقبل مستشفى الزقازيق العام 5 حالات أخرى بينها 4 وفيات، بإجمالي 12 حالة، مع استقرار حالتين رفضتا النقل.