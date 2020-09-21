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تراجع قيمة الكورون التشيكي مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
براج - د ب أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 9:39 م | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 9:39 م
سجل الكورون التشيكي أكبر تراجع بين عملات الاقتصادات الصاعدة خلال الشهر الحالي بعد أن كان قد سجل أفضل أداء بين هذه العملات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس الماضيين.

وتراجع الكورون التشيكي أمام اليورو بنسبة 5ر1 في المئة اليوم بسبب اتجاه المستثمرين نحو بيع الأصول المالية الأعلى مخاطرة على مستوى العالم، لتسجل العملة التشيكية أكبر تراجع لها منذ مارس الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تراجع العملة التشيكية الآن يعيد إلى الأذهان  تراجعها قبل نحو نصف  عام عندما انطلق المستثمرون للتخلص من أصولهم المالية التي تراكمت على مدى فترة طويلة في أعقاب قرار السلطات التشيكية التخلي عن وضع سقف لقيمة عملتها على النمط السويسري في 2017 ثم انطلقت نحو زيادة أسعار الفائدة 9 مرات متتالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في التشيك زيادة حادة خلال الشهر الحالي بما جعل بعض المستثمرين يخشون من تحولها إلى بؤرة جديدة للوباء.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس خطابا عبر التلفزيون يوم الجمعة، رغم أنه تعهد بعدم تكرار  إجراءات الإغلاق الكامل للحد من انتشار الفيروس.

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