وزير الزراعة يبحث آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى الزراعيين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أعضاء مجلس إدارة مستشفى الزراعيين، اليوم الاثنين، آليات دعم وتطوير الخدمة الصحية بالمستشفى ورفع كفاءته، وتحسين الأداء لتقديم خدمة علاجية جيدة للعاملين بالوزارة والمتعاملين من الجمهور.

وكلف وزير الزراعة، مجلس إدارة المستشفى، بوضع خطة عاجلة لتطوير المستشفى بكامل أقسامه، وتحديد الاحتياجات العاجلة، والتي تساهم في تطوير وتحسين الأداء، مشيرا إلى ضرورة أن تشمل الخطة، حسن استغلال الموارد البشرية والمادية والأصول المتاحة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتوظيفها بشكل جيد، والتفكير خارج الصندوق، مع ضرورة رفع كفاءة المستشفى لتقديم خدمة صحية تليق بالعاملين بالوزارة وجمهور المرضى.

وشدد القصير على ضرورة المتابعة المستمرة لكل أقسام المستشفى، فضلا عن رفع وتنمية قدرات العاملين بها، لتحسين وتطوير الأداء.