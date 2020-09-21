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كوريا الجنوبية تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 سبتمبر 2020 - 9:49 ص

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إن من الحالات الجديدة 55 حالة عدوى محلية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 23 ألفا و45 حالة.

ويشار إلى أن اليوم هو ثاني يوم تسجل فيه كوريا الجنوبية إصابات أقل من 100 إصابة منذ 38 يوما.

وكانت حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفعت بصورة كبيرة منذ منتصف شهر أغسطس الماضي بسبب ظهور بؤر مرتبطة بكنيسة في سول ومظاهرة مناهضة للحكومة.


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