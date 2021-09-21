الجيش السوداني: اعتقال 21 ضابطا وجنديا تورطوا في المحاولة الانقلابية

أعلن الجيش السوداني عن اعتقال 21 ضابطا وجنديا تورطوا في المحاولة الانقلابية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار الجيش في بيان له إلى السيطرة على كل المواقع التي استولى عليها الانقلابيون، لافتًا إلى أن البحث ما زال جاريا على بقية المتورطين في الانقلاب الفاشل.

وأعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية حمزة بلول الأمير، السيطرة فجر اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 على محاولة انقلابية فاشلة قام بها مجموعة من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد.

وأكد القبض على المخططين للانقلاب من مدنيين وعسكريين وإحباط آخر جيوب المحاولة في المدرعات بضاحية الشجرة جنوب الخرطوم.