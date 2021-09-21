ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على فني دش متهم بقتل مسنة داخل مسكنها في العمرانية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، أن الضحية تبلغ من العمر 80 سنة، تقيم بمفردها، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الذي يشرف عليه العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، ويشارك به المقدم محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن المجني عليها تعرضت لكتم أنفاسها مما أسفر عن مقتلها، بدافع السرقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن فني دش كان يتردد على منزل القتيلة، وقتلها لسرقتها، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن المقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية من القبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.