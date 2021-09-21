قال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس ابراهيم يس، إنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة الانقلابية والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، لافتا إلى أنه جاري استكمال استجواب هذه المجموعة لبيان تفاصيل هذه المحاولة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع عقد مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد، بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وأوضح الفريق ركن يس إبراهيم يسن وزير الدفاع، في تصريح صحفي، أن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وأضاف أنه تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، وذلك دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأكد وزير الدفاع السوداني أن القوات المسلحة ستظل على العهد بها دوما، تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني، مشددا على أن القوات النظامية صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن.